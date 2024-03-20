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В НБУ сделали заявление о росте курса доллара

Фото: заместитель главы НБУ Сергей Николайчук (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Ситуация на валютном рынке Украины не вызывает обеспокоенности НБУ по поводу целей по инфляции и привлекательности сбережений в гривне. Курс определяется динамикой спроса и предложения.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию "Forbes. Украина".

"По нашему мнению, ситуация на валютном рынке остается достаточно контролируемой. Курс у нас колеблется как в одну, так и в другую сторону. Да, действительно, в течение последних недель больше видели ослабление обменного курса", - сказал он.

Николайчук напомнил, что динамика обменного курса определяется изменениями в балансе спроса и предложения валюты на рынке.

"И на сегодняшний день и динамика, которая, по нашему мнению, абсолютно согласована с нашими целями по обеспечению привлекательности гривны. Наши инструменты в гривне остаются привлекательными с учетом текущего уровня инфляции, прогнозируемого уровня инфляции. Также эта динамика не подвешивает нашу цель удержания на относительно низком уровне инфляции в этом году", - сказал замглавы НБУ.

Напомним, курс доллара за последние десять дней вырос примерно на 1 гривну. Официальный курс НБУ на 20 марта впервые пересек отметку в 39 гривен и достиг 39,13 грн/доллар.

НБУ с октября 2023 годл перешел к режиму управляемой гибкости курса и реагирует на ситуацию на рынке, повышая или снижая курс своих интервенций. Большинство сделок на межбанке идут за счет покупки долларов банками у НБУ, поэтому регулятор фактически контролирует курс.

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