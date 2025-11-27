НБУ немного понизил курс злотого

Официальный курс на 28 ноября 2025 года установлен на уровне 11,5458 гривны за один злотый.

График изменений курса злотого в Украине (фото bank.gov.ua)

На наличном рынке злотый укрепился. По состоянию на 27 ноября средний курс его продажи вырос до 11,73 гривны – на 8 копеек больше, чем за день до этого. В покупке польская валюта также прибавила в цене: ее принимают по 11,28 гривны, что тоже на 8 копеек выше уровня 25 ноября.

С начала ноября злотый прибавил 12 копеек: 1 ноября его курс составлял 11,42 гривны. По сравнению с 1 января 2025 года польская валюта подорожала на 1,29 гривны. В начале года ее стоимость была на уровне 10,21 гривны.