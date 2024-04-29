НБУ снова повысил официальный курс доллара

Прогноз курса

Финансовые аналитики и банкиры прогнозируют рост курса доллара выше 41 гривны к концу 2024 года.

В частности, аналитики инвесткомпании ICU ухудшили прогноз курса на конец года до 42,3 грн/доллар по сравнению с предыдущим прогнозом 40,7 грн/доллар.

Аналитики считают, что НБУ нацелен на постепенную девальвацию. По их мнению, это "крайне необходимая мера экономической политики", которая позволит контролировать высокое внешние дисбалансы.