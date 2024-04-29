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НБУ снова повысил официальный курс доллара

Фото: курс доллара вырос на 6 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после небольшого снижения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 30 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 39,6688 гривен за 1 доллар (+0,0673 грн).

За месяц курс вырос на 1,1% (с 39,2214 грн/доллар на 31 марта).

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,4972 гривен за 1 евро (+0,0563 грн).

На межбанке сегодня курс вырос на 4 копейки до 39,64-39,66 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс не изменился - 39,90 грн/доллар.

 

Прогноз курса

Финансовые аналитики и банкиры прогнозируют рост курса доллара выше 41 гривны к концу 2024 года.

В частности, аналитики инвесткомпании ICU ухудшили прогноз курса на конец года до 42,3 грн/доллар по сравнению с предыдущим прогнозом 40,7 грн/доллар.

Аналитики считают, что НБУ нацелен на постепенную девальвацию. По их мнению, это "крайне необходимая мера экономической политики", которая позволит контролировать высокое внешние дисбалансы.

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