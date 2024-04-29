Почему курс доллара к гривне будет расти: аналитики ICU ухудшили прогноз на 2024 год

В 2024 году девальвация национальной валюты по отношению к доллару продолжится. Курс зависит от планов Национального банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленный прогноз инвесткомпании ICU .

"Учитывая проявленное НБУ желание к девальвации и увеличению волатильности курса, мы пересмотрели прогноз курса на конец года до 42,3 грн/доллар по сравнению с предыдущим прогнозом 40,7 грн/доллар", - говорится в документе.

Как отмечают аналитики, с декабря НБУ решился на ожидаемый шаг и сейчас позволяет гривне ослабляться. Курс остается очень волатильным и малозависимым от баланса спроса и предложения валюты на рынке. Изменения обменного курса сейчас в основном отражают эффект интервенций НБУ, а не рыночных сил, действующих в каждый конкретный день или неделю.

"Результатом такого подхода стало удешевление гривны на 7% по отношению к доллару с момента перехода НБУ в режим гибкого курсообразования. Это умеренная девальвация, которая не создала заметных неудобств для населения и бизнеса. Также она имела едва заметный вклад в инфляцию", - говорится в обзоре.

Как отмечают аналитики, высокий уровень международных резервов означает, что НБУ и дальше может проактивно вести себя на валютном рынке и ослаблять гривну без потери доверия. По оценкам, резервы вырастут к концу года до уровня 45 млрд благодаря притокам международной помощи с 40,5 млрд в конце 2023 года.

Аналитики ожидают, что темпы девальвации гривны и дальше будут сопоставимы с доходностью гривневых инструментов сбережений, которая сейчас находится в диапазоне от 11% (ставка по гривневым депозитам после налогов) до 16% (ставка по годовым ОВГЗ).

"Ослабление обменного курса - это крайне необходимая мера экономической политики, позволяющая контролировать внешние дисбалансы, которые остаются очень высокими без учета финансовой помощи", - говорится в прогнозе.

Прогнозы курса

Большинство прогнозов свидетельствуют о том, что курс доллара в 2024 году будет расти. В частности, по данным консенсус-прогноза аналитиков и чиновников, в конце года курс вырастет до 41,67 грн/доллар.

По данным НБУ, финансовые аналитики в апреле прогнозировали курс в течение следующих 12 месяцев на уровне 41,81 грн/доллар, банкиры - 41,69 грн/доллар.

На 29 апреля официальный курс составляет 39,60 грн/доллар.