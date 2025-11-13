НБУ снова повысил курс злотого

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне на 14 ноября. По сравнению со стоимостью злотого 13 ноября цена польской национальной валюты выросла на 6 копеек – до 11,56 гривны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 13 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 11,5615 гривны за 1 злотый.
График изменений курса злотого в Украине (фото bank.gov.ua)
На наличном рынке обменные пункты покупают польскую национальную валюту в среднем по 11,18 гривны и продают по 11,62 гривны. Средние курсы покупки и продажи злотого в пунктах обмена валюты 13 ноября не изменились и остались на уровне предыдущего дня.
С начала ноября курс злотого в Украине повысился на 14 копеек. 1 ноября польская национальная валюта стоила 11,42 гривны.
В то же время с начала года национальная польская валюта подорожала на 1,35 гривны. 1 января 2025 года курс злотого составлял 10,21 гривны. Таким образом польская валюта за год подорожала более чем на 13%.
Национальный банк устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины повысил курс доллара на 14 ноября. Американская валюта стала дороже на 3 копейки. Официальный курс доллара на 14 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 42,0641 гривны за 1 доллар.
Официальный курс евро на 14 ноября составляет 48,8827 гривны. Единая европейская валюта также подорожала. По сравнению с 13 ноября ее стоимость увеличилась на 23 копейки.