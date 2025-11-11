ua en ru
НБУ снова повысил курс злотого

Украина, Вторник 11 ноября 2025 16:46
НБУ снова повысил курс злотого Курс злотого повысился до 11,49 гривны (фото Unsplash)
Автор: Артур Дубровенко

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне на 12 ноября. По сравнению со стоимостью злотого 11 ноября цена польской национальной валюты выросла на 3 копейки – до 11,49 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 12 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 11,4937 гривны за 1 злотый.

НБУ снова повысил курс злотого

График изменений курса злотого в Украине (фото bank.gov.ua)

На наличном рынке обменные пункты покупают польскую национальную валюту в среднем по 11,10 гривны и продают по 11,53 гривны. Средний курсы покупки повысился на 2 копейки по сравнению с 9 ноября. Курс продажи также вырос на 2 копейки по сравнению с предыдущим днем.

С начала ноября курс злотого в Украине повысился на 7 копеек. 1 ноября польская национальная валюта стоила 11,42 гривны.

В то же время с начала года национальная польская валюта подорожала на 1,28 гривны. 1 января 2025 года курс злотого составлял 10,21 гривны. Таким образом польская валюта за год подорожала более чем на 12%.

Национальный банк устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины повысил курс доллара на 12 ноября. Американская валюта стала дороже на 6 копеек. Официальный курс доллара на 12 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 42,0139 гривны за 1 доллар.

Официальный курс евро на 12 ноября составляет 48,6101 гривны. Единая европейская валюта также подорожала. По сравнению с 11 ноября ее стоимость увеличилась на 7 копеек.

