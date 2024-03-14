НБУ снизил официальный курс доллара после исторического максимума

Официальный курс на 15 марта 2024 года установлен на таком уровне: 38,6854 гривен за 1 доллар (-0,1024 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,287 гривен за 1 евро (-0,1313 грн).

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На межбанке сегодня курс упал на 12 копеек до 38,65-38,68 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс не изменился - 38,90 грн/доллар.

Ситуация на рынке

Напомним, НБУ на 14 марта поднял курс доллара до исторического максимума - 38,7878 гривен за 1 доллар

В то же время в НБУ заявили, что Украина в течение марта-апреля получит 10 млрд долларов международного финансирования. Как сообщил замглавы НБУ Сергей Николайчук, фактически эти средства поступят в бюджет и сразу станут международными резервами.

"Эта валюта не пойдет напрямую на валютный рынок. В то же время, эти средства будут использованы правительством для того, чтобы профинансировать свои расходы. Часть из них, скорее всего, будет использована и также отразится на состоянии валютного рынка", - сказал он.

Таким образом, большой объем средств может привести к изменению ситуации на рынке и падению курса доллара.