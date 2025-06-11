Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после рекордного роста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 12 июня 2025 года установлен на таком уровне: 11,1366 гривен за 1 злотый (-0,0312 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 11,00 гривен и продают по 11,20 гривен. Курс упал на 5 копеек.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста два дня подряд.
Официальный курс на 12 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,5117 гривен за 1 доллар (-0,0449 грн).
Официальный курс евро составит 47,4562 гривен за 1 евро (-0,0471 грн).
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