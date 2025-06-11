НБУ снизил курс польского злотого к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста два дня подряд.

Официальный курс на 12 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,5117 гривен за 1 доллар (-0,0449 грн).

Официальный курс евро составит 47,4562 гривен за 1 евро (-0,0471 грн).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.