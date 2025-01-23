НБУ снизил курс польского злотого к гривне

Официальный курс на 24 января 2025 года установлен на таком уровне: 10,3724 гривен за 1 злотый (-0,0014 грн).

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,30 гривен и продают по 10,40 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) впервые с начала 2025 года опустил курс доллара к гривне ниже 42 гривен.

Официальный курс на 24 января 2025 года установлен на таком уровне: 41,9751 гривен за 1 доллар (-0,1336 грн).

Ниже курс был только 30 декабря 2024 года - 41,9403 грн/доллар.

Официальный курс евро составит 43,6709 гривен за 1 евро (-0,2026 грн).