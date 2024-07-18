Банкиры прогнозируют существенный рост курса доллара в течение года

Фото: Курс доллара может вырасти до 43 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)

Банкиры, финансовые аналитики, руководители предприятий и население ожидают роста курса доллара по отношению к гривне в течение следующих 12 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ.

По информации НБУ, в июле банкиры прогнозируют курс на уровне 43,15 грн/доллар. Это значительно выше, чем предыдущий прогноз за апрель (41,69 грн/доллар). Кроме того, финансовые аналитики ожидают курс 42,80 грн/доллар (последние данные за июнь). Население прогнозирует курс на уровне 42,51 грн/доллар (данные за июнь). Руководители предприятий ждут курса на уровне 41,61 грн/доллар (данные за май).