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НБУ снизил курс доллара и опустил евро ниже 48 гривен

Фото: курс доллара упал на 4 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро упал после исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 16 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,4466 гривен за 1 доллар (-0,0414 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 47,6926 гривен за 1 евро (-0,3899 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 6 копеек до 41,46-41,49 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал 10 копеек до 41,65 гривен.

 

Курс доллар/евро

Курс евро вырос накануне до 1,16 доллара, самого высокого уровня с октября 2021 года. Это привело к тому, что НБУ впервые поднял официальный курс евро выше 48 гривен.

Однако удар Израиля по Ирану привел к тому, что инвесторы обратили свое внимание на такие надежные активы, как казначейские облигации США. В результате курс доллара вырос к мировым валютам.

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