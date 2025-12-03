НБУ снизил курс доллара на 13 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне – на 13 копеек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс доллара на 4 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,2034 гривен за 1 доллар (-0,13 грн).
Официальный курс евро составляет 49,226 гривен за 1 евро (+0,04 грн).
На межбанке сегодня курс снизился на 13 копеек до 42,23-42,26 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием торгов 1 декабря.
На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 2 декабря снизился на 8 копеек до 42,48 гривен, при этом, курс продажи евро увеличился на 3 копейки – до 49,52 гривен.
Официальный курс евро к гривне с начала 2025 года увеличился с 43,7479 гривен на 5,48 гривен или на 12,5%.
Курс евро на межбанковском рынке 1 января составлял 43,38-43,42 гривен (купля-продажа). С начала года он вырос на 5,8 гривен.
На наличном рынке имеет место похожая тенденция. 1 января курс продажи купли евро обменниками и банками составлял 43,55 гривен, а курс продажи 44,37 гривен. К 3 декабря наличный курс покупки европейской валюты вырос на 5,36 гривен (до 48,91 гривны), а курс продажи – на 5,15 гривен (до 49,52 гривен).