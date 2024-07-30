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НБУ снижает официальный курс доллара седьмой день подряд

Фото: курс доллара упал на 2 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет уже седьмой банковский день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 31 июля 2024 года установлен на таком уровне: 41,0291 гривен за 1 доллар (-0,0187 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 44,4181 гривен за 1 евро (+0,0126 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 3 копейки до 40,99-41,04 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 20 копеек до 41,30 гривен.

Комментарий Минфина

Как заявил в интервью РБК-Украина заявил министр финансов Сергей Марченко, Министерство финансов не вмешивается в курсовую политику Национального банка Украины, "чтобы нас не обвиняли, что мы определенным образом создаем ожидания рынка".

Министр напомнил, что среднегодовой курс в бюджете заложен на уровне 40,7 грн/доллар, на декабрь - 42 грн/доллар.

"Является ли это таргетом или индикативом? Нет, не является. НБУ исходит из собственных соображений, когда и как проводить курсовую политику. Если будет 42, 45 или 40, мы воспримем эту ситуацию", - сказал он.

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