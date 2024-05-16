НБУ снижает официальный курс доллара второй день подряд

Официальный курс на 17 мая 2024 года установлен на таком уровне: 39,4305 гривен за 1 доллар (-0,1466 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,8452 гривен за 1 евро (-0,0049 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс снизился на 20 копеек до 39,33-39,36 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 5 копеек до 40,00 грн/доллар.

Прогнозы курса

В госбюджете Украины на 2024 год заложен среднегодовой курс на уровне 40,7 грн/доллар.

Большинство прогнозов говорят о росте курса доллара до конца года. В частности, МВФ прогнозирует 41 грн/доллар. Ожидания граждан Украины также ухудшаются: в апреле население ждало курс в течение года на уровне 40,73 грн/доллар.