НБУ снижает официальный курс доллара второй день подряд

Официальный курс на 29 марта 2024 года установлен на таком уровне: 39,2214 гривен за 1 доллар (-0,0059 грн).

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Курс евро составит 42,367 гривен за 1 евро (-0,0750 грн).

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На межбанке сегодня курс снизился на 3 копейки до 39,26-39,28 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 15 копеек до 39,50 грн/доллар.

Ситуация на рынке

Как отметил экс-глава Совета НБУ Богдан Данилишин, за последние две недели гривна потеряла около 3% по отношению к доллару.

По его словам, рыночные колебания наличного курса обусловлены ситуативными факторами: наличный сегмент рынка оперативно реагирует на межбанковский рынок, где решающим фактором влияния на курс продолжают оставаться активные интервенции НБУ.

"В настоящее время среди факторов, дополнительно ускорявших девальвационные процессы, были, прежде всего, психологические из-за: ситуации на поле боя, осложнения с пересечением границы и т.д.", - отметил Данилишин.