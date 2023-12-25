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НБУ снижает официальный курс доллара второй день подряд

Фото: курс доллара упал на 3 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снова снизил курс доллара. Доллар дешевеет второй день подряд после двухнедельного роста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 26 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 37,5225 гривен за 1 доллар (-0,0300 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 41,3611 гривен за 1 евро (-0,0142 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 6 копеек до 37,52-37,55 грн/доллар (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 5 копеек до 38,15 гривен за доллар.

Ситуация на рынке

Рост курса доллара в течение последних недель был вызван увеличением дефицита валюты на межбанке.

В частности, НБУ в течение недели 18-22 декабря продал на межбанковском валютном рынке 977,27 млн долларов. Это максимальный объем после рекорда в октябре, когда НБУ продал за неделю 2-6 октября 1,152 млрд долларов сразу после перехода "управляемой гибкости" курса.

Рост спроса на валюту в конце года был ожидаемым для Национального банка Украины. "Соответственно, реагируя на эту ситуацию, мы начали продавать больше на рынке. Но в то же время в соответствии с задекларированными принципами мы начали позволять курсу (гривны) больше ослабляться", - сказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

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