НБУ снижает курс польского злотого к гривне второй день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. На наличном рынке злотый стабилен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 30 января 2025 года установлен на таком уровне: 10,3491 гривен за 1 злотый (-0,0559 грн).



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На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,35 гривен и продают по 10,50 гривен. Курс продажи не изменился.

НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста два дня подряд.

Официальный курс на 30 января 2025 года установлен на таком уровне: 41,9294 гривен за 1 доллар (-0,0901 грн).

Официальный курс евро составит 43,6192 гривен за 1 евро (-0,1651 грн).