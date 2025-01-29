НБУ снижает курс польского злотого к гривне второй день подряд
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. На наличном рынке злотый стабилен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 30 января 2025 года установлен на таком уровне: 10,3491 гривен за 1 злотый (-0,0559 грн).
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На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,35 гривен и продают по 10,50 гривен. Курс продажи не изменился.
НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста два дня подряд.
Официальный курс на 30 января 2025 года установлен на таком уровне: 41,9294 гривен за 1 доллар (-0,0901 грн).
Официальный курс евро составит 43,6192 гривен за 1 евро (-0,1651 грн).