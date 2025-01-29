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НБУ снижает курс польского злотого к гривне второй день подряд

Украина, Среда 29 января 2025 15:46
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НБУ снижает курс польского злотого к гривне второй день подряд Фото: курс злотого упал на 6 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. На наличном рынке злотый стабилен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 30 января 2025 года установлен на таком уровне: 10,3491 гривен за 1 злотый (-0,0559 грн).
НБУ снижает курс польского злотого к гривне второй день подряд

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,35 гривен и продают по 10,50 гривен. Курс продажи не изменился.

НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста два дня подряд.

Официальный курс на 30 января 2025 года установлен на таком уровне: 41,9294 гривен за 1 доллар (-0,0901 грн).

Официальный курс евро составит 43,6192 гривен за 1 евро (-0,1651 грн).

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