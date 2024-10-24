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НБУ снижает курс доллара второй день подряд

Фото: курс доллара упал на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 25 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2630 гривен за 1 доллар (-0,0109 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 44,5413 гривен за 1 евро (+0,1058 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 1 копейку до 41,26-41,28 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился  41,50 гривен.

Комментарий НБУ

Как заявил директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский, сейчас НБУ проводит политику "управляемой гибкости" курса. Она заключается в том, что курс реагирует на то, как изменяется баланс спроса и предложения на валютном рынке.

Однако специфика Украины в том, что экономика находится под влиянием войны. Как отметил Лепушинский, соответственно, пока будет дефицит бюджета "курс своего равновесного уровня сам не найдет, то есть все равно нужно вмешательство Национального банка".

 

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