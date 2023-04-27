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НБУ значительно улучшил прогноз по размеру международных резервов Украины

Фото: Национальный банк Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует размер международных резервов Украины к концу 2023 года на уровне 34,5 млрд долларов. Это на выше, чем январский прогноз (27,0 млрд долларов.).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение НБУ.

Согласно обновленному прогнозу НБУ, в 2024 году резервы вырастут до 36,1 млрд долларов (ранее ожидалось 31,0 млрд долларов). В 2025 году резервы составят 37,1 млрд долларов (предыдущий прогноз - 34,6 млрд долларов).

Напомним, международные резервы Украины на конец 2022 года составили 28,5 млрд долларов.

Международные резервы Украины за март 2023 года выросли на 10,4% до 31,9 млрд долларов. Такой объем резервов рекордный за последние 11 лет (с ноября 2011 года).

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Национальный банк Украины