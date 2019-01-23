НБУ значно знизив довідковий курс долара

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара впав на 21 копійку

Довідкове значення курсу долара на 23 січня склало 27,66 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,6684 гривень за долар, що на 21 копійку нижче, ніж встановлений 22 січня (27,9126 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 23 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 11 копійок до 27,69 грн/долар, курс купівлі - 27,64 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 12 копійок 31,44 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 13 копійок до 27,88 гривень за долар, купівлі знизився на 15 копійок до 27,61 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 12 копійок до 31,80 гривень за євро.