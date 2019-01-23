Міжбанк відкрився зниженням курсів долара і євро

Фото: колаж (Pixabay)

Долар подешевшав на 11 копійок, євро на 12 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 23 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 11 копійок до 27,69 грн/долар, курс купівлі - 27,64 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 12 копійок 31,44 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 27,6400 - 27,6900 грн/долар, євро 31,3944 - 31,4447 грн/євро, російський рубль 0,4165 - 0,4175 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,6400 27,6900

EUR/UAH 31,3944 31,4447

RUB/UAH 0,4165 0,4175

Нагадаємо, 18 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,7600 - 27,8000 грн/долар, євро 31,5214 - 31,5641 грн/євро, російський рубль 0,4175 - 0,4184 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 23 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,89 грн/долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 23 січня встановлено на такому рівні: 2789,5838 гривень за 100 доларів (-5,2759 гривень).