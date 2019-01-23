Долар і євро знизилися на готівковому ринку

Долар подешевшав на 13 копійок, євро на 12 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 23 січня 2019 року, в 11:30 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 13 копійок до 27,88 гривень за долар, купівлі знизився на 15 копійок до 27,61 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 12 копійок до 31,80 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,40 - 27,75 (27,50 - 27,90 - 22 січня), продажу 27,72 - 28,10 (27,92 - 28,25 - 22 січня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,61 (27,76 - 22 січня), продажу - 27,88 (28,01 - 22 січня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,90 - 31,60 (31,05 - 31,75 - 22 січня), продажу 31,50 - 32,10 (31,70 - 32,50 - 22 січня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,26 (31,47 - 22 січня), продажу - 31,80 (31,92 - 22 січня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,12 (2,60 - 4,13 - 22 січня), продажу - 4,10 - 5,00 (4,10 - 5,00 - 22 січня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,75 (3,78 - 22 січня), продажу 4,22 (4,24 - 22 січня) грн за 10 рублів.