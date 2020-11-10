НБУ значно знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 11 листопада 2020 року встановив курс євро на рівні 33,20 гривень за євро. Це на 19 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 11 листопада встановлено на такому рівні: 33,2006 гривень за євро (-0,1932 грн). При цьому курс євро на 10 листопада становить 33,3938 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 33,28 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,25 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 11 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,12 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 11 листопада встановлено на такому рівні: 28,1206 гривень за 1 долар (+0,009 грн). При цьому курс долара на 10 листопада становить 28,1116 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс зріс після того, як він знижувався протягом чотирьох днів поспіль.