НБУ значно підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 3 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,85 гривень за долар, що на 30 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 3 жовтня встановлено на такому рівні: 2485,9769 гривень за 100 доларів (+30,4467 гривень).

При цьому курс долара на 2 жовтня становить 2455,5302 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 19 копійок до 24,85 гривень за долар, курс купівлі до 24,83 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 31 копійку до 27,14 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 24,83 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 1 жовтня (24,54).

У той же час в обмінних пунктах України 2 жовтня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 62 копійки до 25,28 гривень за долар, курс євро виріс на 76 копійок до 27,65 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,72 (24,30 - 1 жовтня), продажу - 25,28 (24,66 - 1 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,85 (26,35 - 1 жовтня), продажу - 27,65 (26,89 - 1 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,49 (3,47 - 1 жовтня), продажу 3,88 (3, 82 - 1 жовтня) грн за 10 рублів.

За даними аналітиків, однією з причин зростання курсу долара до гривні на початку жовтня міг стати невдалий аукціон Міністерства фінансів із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), проведений 1 жовтня