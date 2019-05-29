НБУ значно підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 30 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,68 грн/долар, що на 28 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 30 травня встановлено на такому рівні: 2668,3376 гривень за 100 доларів (+27,7209 гривень).

При цьому курс долара на 28 травня становить 2640,6167 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 29 травня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 17 копійок до 26,69 грн/долар, курс купівлі до 26,65 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 9 копійок до 29,77 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 25 копійок до 26,68 гривень за долар, купівлі зріс на 20 копійок до 26,40 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 20 копійок до 29,84 гривень за євро.