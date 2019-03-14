НБУ значно підвищив курс золота

Золото подорожчало на 2,20%
Национальный банк Украины (НБУ) на 14 марта 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 2,20% до 349,3 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.
На 14 марта установлены следующие курсы банковских металлов:
Золото - 349381,15 грн за 10 тройских унций (+7510,93 грн или на 2,20%);
Серебро - 4124,27 грн за 10 тройских унций (+92,58 грн);
Платина - 222702,44 грн за 10 тройских унций (+8135,68 грн);
Палладий - 413094,34 грн за 10 тройских унций (+12165,54 грн).
Скриншот (bank.gov.ua)
Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.
Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.