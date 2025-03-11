НБУ укрепляет курс гривны: будет ли снова дорожать доллар

Как отмечается в обзоре, дефицит валюты продолжил уменьшаться. Учитывая несколько меньшие дисбалансы, НБУ продал из резервов 514 млн долларов, что на 31% меньше предыдущей недели. Этот объем значительно ниже средненедельного объема интервенций по продаже валюты за период полномасштабной войны.

Одновременно с уменьшением интервенций НБУ не упустил возможности усилить гривну еще больше - официальный курс гривны укрепился за прошедшую неделю на 0,5% до 41,21 грн/доллар, максимума с октября прошлого года, говорится в обзоре.

Прогноз курса

Аналитики отмечают, что НБУ сохраняет курс гривны крепким, несмотря на сохранение значительных дисбалансов на валютном рынке. Вероятно, такая политика НБУ подкреплена уверенностью в том, что поступления внешней финансовой помощи будут оставаться значительными в течение длительного периода, поэтому внешние дисбалансы без проблем будут компенсированы грантами и кредитами от партнеров Украины.

"Впрочем, такой подход делает экономику крайне уязвимой к возможным негативным событиям, и вряд ли политика крепкой гривны является оправданной. Поэтому мы ожидаем перехода НБУ к постепенному ослаблению курса", - прогнозируют в компании ICU.