НБУ изменил правила для бизнеса: кто сможет больше отправлять валюты за границу

Суть "заемного" лимита

Национальный банк продолжает политику валютной либерализации, то есть уменьшение ограничений на вывод компаниями валюты за границу. С 14 января 2026 года компании получают возможность провести за границу валютный платеж, который будет соответствовать сумме полученного с 1 января 2026 года ими займа от иностранного кредитора.

Также в рамках "заемного" лимита разрешается погашение ряда платежей за прошлые периоды, а именно иностранного кредита (с процентами), который был получен до 20 июня 2023 года, платеж за товары, импортированные до 23 февраля 2021 года, возврат предоплаты от иностранного покупателя, которая была уплачена до 23 февраля 2022 года, финансирование зарубежного подразделения компании.

В пакет "заемного" лимита также входит возможность репатриации дивидендов - их выплаты иностранному акционеру (сверх установленного лимита).

Если компания выплатит сумму иностранного кредита, тогда предельная сумма "заемного" лимита уменьшится на эту же сумму, уточнили в НБУ механизм нового инструмента.

Для возможности осуществить иностранный валютный платеж, компания должна была (или будет иметь) привлекать кредитный ресурс по процентной ставке до 12% годовых, также не допускается досрочный возврат долга, но в рамках лимита учитывается уплата процентов.

Возврат предварительной оплаты клиентам

Отныне компании получат возможность возвращать средства физлицам-иностранцам за товар, за который они получили предоплату, но не обеспечили поставку или он был возвращен. При этом, сумма возврата средств не должна превышать стоимость такого товара.

НБУ также сделал исключение для некоторых валютных операций, а именно соблюдение предельных сроков получения платежа из-за рубежа за экспортируемый товар. Под такие исключения попали внешнеэкономические контракты, право требования по которым перешло к государственному "Экспортно-кредитному агентству", а также экспорт страховых услуг (то есть оплату услуг иностранной страховой компании).

Эти нововведения НБУ вступают в силу с 14 января этого года.