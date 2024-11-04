НБУ в октябре продал рекордную сумму валюты: почему так произошло и что будет с гривной

Почему НБУ продает так много валюты

Нацбанк потратил в октябре 3,43 млрд долларов из валютных резервов для поддержания стабильности национальной валюты. Это более чем на 200 млн долларов больше, чем в сентябре. В последний раз интервенции НБУ были более масштабными еще в декабре 2023 года – тогда регулятор потратил 3,55 млрд долларов.

Эксперты объясняют нынешнюю динамику значительными оборонными расходами и уплатой внутренних и внешних долгов страны. В частности, в октябре Украина должна была выплатить более 90 млрд грн по облигациям внутреннего государственного займа. Кроме того, растут объемы импорта, значительно превышающие поступление валюты от экспортных операций.

Важным фактором, обусловившим дополнительные расходы валюты из резервов НБУ в октябре, стал рост спроса населения на валюту накануне зимы.

"Пока официальных данных нет, но, по моим расчетам, в октябре мы имели исторический рекорд спроса на наличные деньги за всю историю. Это вызвано внутренними инфляционными ожиданиями населения – попыткой сохранить свои сбережения в валюте. Ведь доллар или евро – один из самых существенных инструментов для населения, чтобы сохранить деньги", – рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

По его словам, люди просто покупают валюту и прячут под подушку, а некоторые инвестируют или пытаются спекулировать. Также определенная часть людей готовится релоцироваться перед зимой, потому что не знают, как пройдет отопительный сезон и что будет со светом.

С апреля текущего года НБУ тратит каждый месяц более 2 млрд долларов для сохранения финансовой стабильности в стране. Это преимущественно является следствием того, что у нас растет импорт, так что Нацбанк вынужден удовлетворять повышенный спрос импортеров на валюту, говорит Александр Паращий, руководитель аналитического департамента Concorde Capital.

По его словам, на дисбаланс между импортом и экспортом больше всего влияет война, поскольку до полномасштабного вторжения рынок был относительно стабильным. Пока наши экспортеры не зарабатывают столько валюты, сколько нужно. Это касается многих отраслей экономики, в частности, металлургии. К примеру, по данным Госстата, за первое полугодие 2024 года Украина экспортировала товаров на сумму 19,5 млрд долларов, при этом импорт составил 33,2 млрд долларов. В прошлом году было не лучше – по данным Гостаможслужбы, в 2023-м импорт почти вдвое обогнал экспорт – 63,5 млрд долларов против 36 млрд.

Хватит ли Украине валюты

Хотя нынешнее вливание валюты на рынок было наибольшим за текущий год, но ситуация стабильнее, чем была в июне 2022 года, когда Национальный банк потратил почти 4 млрд долларов, что стало абсолютным рекордом за 12 лет наблюдений НБУ. Тогда на фоне войны возникли панические настроения по поводу девальвации гривны, но уже в июле они снизились, и НБУ продал в том месяце всего 2,8 млрд долларов. Тогда же, в июле, Нацбанк скорректировал официальный курс гривны с 29,3 до 36,6 гривен за доллар.

В настоящее время валютная и финансовая стабильность в Украине гарантируют значительные резервы НБУ. Согласно ожиданиям регулятора, по итогам текущего года золотовалютные резервы будут составлять 43,6 млрд долларов, а в 2025 – 41 млрд. В основном эти средства поступают от наших международных партнеров. По прогнозам НБУ, в этом году общая сумма международного финансирования достигнет 41,5 млрд долларов, а в следующем – 38,4 млрд долларов.

Источник: НБУ

"Если, например, в следующем году валютных поступлений от наших партнеров будет меньше, то у нас просто сократятся золотовалютные резервы, но не на десятки миллиардов долларов, а на 3-5 млрд по сравнению с ожиданиями. Возможно, Национальный банк введет еще какие-нибудь меры по уменьшению спекулятивного спроса на валюту, если сочтет, что спрос слишком высок", – пояснил Александр Паращий.

Однако до конца текущего года Минфин ожидает привлечь еще более 15 млрд долларов внешнего финансирования. По словам Андрея Шевчишина, это рекордная сумма помощи от партнеров, которая позволит покрыть долговую нагрузку. Однако, добавляет он, дальнейшая финансовая стабильность нашего государства во многом зависит от выборов в Соединенных Штатах.

"Выборы в США могут полностью поменять ситуацию. В случае если Трамп все же станет президентом США, то, как ожидается из его заявлений, политика Штатов будет внутренне ориентированной, поэтому он может уменьшить присутствие в Европе и призвать страны-участницы ЕС самостоятельно поддерживать Украину. Но будем оставаться оптимистами, ведь между Украиной и США есть договоренности", – добавляет Шевчишин.

Рецепты уменьшения валютных расходов

Снизить потребность страны в валюте можно, в частности, за счет улучшения торгового баланса, то есть соотношения между импортом и экспортом. Для этого нужно наращивать экспорт, что в условиях войны сделать крайне сложно, или сокращать импорт. Однако Украина ограничена в использовании заградительных пошлин и других протекционистских мер.

Один из выходов – внедрить максимальную прозрачность на Таможне, что существенно уменьшит контрабанду и "серые" схемы на границе.

"Как только за товары, ввозимые в страну, будут платить НДС, они автоматически подорожают на внутреннем рынке. Страна и бизнес получат большие поступления, а "серый" импорт перейдет в "белый". И, что важно, это позволит уменьшить импорт даже без девальвации гривны", – отмечает финансовый аналитик.

Другими способами уменьшения объемов импорта может быть девальвация гривны, что приведет к его удорожанию, и валютные ограничения НБУ (один из способов контроля государства за утечкой денег за границу). Но Нацбанк, напротив, проводит последовательную валютную либерализацию. В частности, с начала полномасштабного вторжения регулятор постепенно снимает валютные ограничения для населения и бизнеса. Девальвация же гривны, кроме стимулирования экспорта и снижения импорта, может иметь значительные негативные последствия для способности Украины обслуживать внешние долги. Поэтому дешевле для государства, в частности, навести порядок на Таможне и в Налоговой.

Пока благодаря достаточным объемам внешней поддержки правительству удается финансировать значительные расходы бюджета, а НБУ – обеспечивать устойчивость валютного рынка. Но помощь партнеров когда-нибудь должна уменьшиться. И это нормально.