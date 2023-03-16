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НБУ сохранил учетную ставку на уровне 25%: что повлияло на решение

Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых с 17 марта 2023 года. НБУ держит ставку на этом уровне с июня прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного на брифинге, который транслировался на Youtube.

Как отметил глава НБУ, инфляция в Украине замедляется второй месяц подряд - в феврале до 24,9% в годовом измерении. Снижение инфляции началось раньше и происходит быстрее, чем прогнозировал Национальный банк.

"Национальный банк при необходимости будет корректировать монетарные условия, учитывая баланс рисков и изменения в макроэкономическом прогнозе с целью обеспечения ценовой и курсовой стабильности и одновременного формирования предпосылок для постепенного смягчения валютных ограничений", - сказал он.

При нормализации функционирования финансовой системы и экономики НБУ постепенно вернется к операционному дизайну монетарной политики, который использовался до полномасштабного вторжения и характерен для стран с инфляционным таргетированием, добавил глава НБУ.

Отметим, учетная ставка - это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Опосредованно ставка должна определять цену кредитов на рынке.

Основным инструментом, с помощью которого НБУ влияет на уровень инфляции, является учетная (ключевая) ставка. По данным НБУ, в Украине изменение учетной ставки НБУ больше всего влияет на уровень инфляции через 9-18 месяцев.

Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная (ключевая) ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 10% до 25% с 3 июня 2022 года.

Напомним, потребительские цены в Украине в феврале 2023 года по сравнению с февралем прошлого года выросли на 24,9% что меньше, чем годовая инфляция месяцем ранее (26,0%).

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2023 года составит 18,7%.

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