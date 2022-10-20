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НБУ сохранил учетную ставку на уровне 25%: что послужило причиной

Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.com/pyshnyy)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых с 21 октября 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного на брифинге, который транслировался на Youtube.

Как отметил Пышный, инфляция в условиях войны ожидаемо растет, но остается управляемой. "Фактическая ценовая динамика была ожидаемой и даже несколько ниже июльского прогноза Национального банка", - сказал он.

Основными факторами роста инфляции остаются последствия полномасштабной войны России против Украины, добавил Пышный.

"В этом году инфляция достигнет около 30%, но в последующие годы она должна замедлиться при ожидаемом снижении рисков безопасности и слаженной монетарной и фискальной политики", - сказал глава НБУ.

По его словам, обновленный прогноз, как и предыдущий, предусматривает сохранение учетной ставки на уровне 25% по меньшей мере до ІІ квартала 2024 года.

Отметим, учетная ставка - это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Опосредованно ставка должна определять цену кредитов на рынке.

Основным инструментом, с помощью которого НБУ влияет на уровень инфляции, является учетная (ключевая) ставка. По данным НБУ, в Украине изменение учетной ставки НБУ больше всего влияет на уровень инфляции через 9-18 месяцев.

Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная (ключевая) ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 10% до 25% с 3 июня 2022 года. Центробанк сохранил ставку на этом уровне с 22 июля, а также с 9 сентября.

Напомним, в годовом исчислении (к сентябрю 2021 года) инфляция в Украине ускорилась до 24,6%.

Руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 25,2%. Инфляционные настроения бизнеса ухудшаются.

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Национальный банк Украины