НБУ ввел новые меры для повышения депозитных ставок и стабильности валютного рынка

"Соответствующие изменения позволят защитить сбережения граждан от инфляционного обесценивания и обеспечат дальнейшее снижение ценового давления", - говорится в сообщении.

В частности, НБУ снизил ставку по депозитным сертификатам, в которых банки размещают средства в НБУ, с 23% до 20% годовых.

Обновленный дизайн монетарной политики предполагает, что банки могут размещать средства под учетную ставку (25%), если они привлечены у населения сроком от трех месяцев.

"Возможность размещать часть своей свободной ликвидности в трехмесячных депозитных сертификатах в зависимости от динамики портфеля срочных депозитов физических лиц будет побуждать банки активнее конкурировать за вкладчиков, в том числе путем повышения ставок", - говорится в сообщении.

Как отметили в НБУ, части банков будут выгодно активизировать работу с вкладчиками и усилить маркетинговые усилия, а также и дальше повышать ставки по срочным депозитам в гривне. Еще часть банков будет вынуждена двигаться за рынком, чтобы сохранить ликвидность и не потерять клиентов, которых потом всегда сложно и дорого возвращать.