НБУ предложил украинцам страховку от скачков курса доллара: как это будет работать

"Граждане получат возможность покупать доллары США по официальному курсу НБУ банка с последующим их размещением на срочный депозит в банке и обязательной обратной продажей купленной валюты по истечении срока депозита по официальному курсу на день проведения обратной операции", - говорится в сообщении.

То есть, гражданин сможет вложить определенную сумму сейчас на депозит в долларах по курсу 36,57 грн/доллар и через шесть месяцев получить сумму в гривнах, которая будет соответствовать курсу НБУ на дату окончания депозита.

Сумма и количество таких вкладов для одного клиента банка не ограничиваются. Процентная ставка по депозиту будет устанавливаться в соответствии с процентной политикой банков, срок депозита - от шести месяцев с возможностью пролонгации, но без права досрочного расторжения.

Банки смогут покупать доллары США у НБУ на сумму таких депозитов по официальному курсу и будут размещать валюту на отдельном счете у НБУ. Банки не смогут использовать эту валюту на другие цели, кроме ее обязательной обратной продажи Национальному банку по актуальному официальному курсу по истечении срока таких валютных депозитов.

Для компенсации банкам расходов от проведения таких операций НБУ будет начислять проценты на валютные остатки на соответствующем отдельном счете НБУ с выплатой их в гривне.

"По оценкам Национального банка, такой инструмент создаст для граждан дополнительную альтернативу вложению средств в наличную иностранную валюту, что будет способствовать уменьшению спроса на нее, стабилизации ожиданий и снижению давления на курс в наличном сегменте валютного рынка", - отметили в НБУ.