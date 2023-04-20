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НБУ предложил ограничить ставки по потребительским кредитам законом

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Украина, Четверг 20 апреля 2023 14:44
НБУ предложил ограничить ставки по потребительским кредитам законом Фото: первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины будет предлагать ограничить ставки по потребительским кредитам на законодательном уровне, чтобы не допускать непомерных расходов на обслуживание ссуд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Как отметила Рожкова, война изменила поведение населения, ухудшила потребительские настроения, что снизило спрос на потребительские кредиты. Его восстановление сдерживается из-за смены потребительских настроений, ухудшения материального положения и миграции.

Как следствие НБУ фиксирует сокращение кредитного портфеля и в банковском, и в небанковском сегменте. Только в последние месяцы эта тенденция замедлилась.

По ее словам, улучшение экономических условий и стабилизация рынка труда позволят постепенно снимать законодательные ограничения на взыскание долга по потребительским кредитам.

Начать следует с новых невозвращенных ссуд, полученных после начала полномасштабного вторжения, на территориях, свободных от оккупации и боевых действий, сказала Рожкова.

Напомним, Верховная рада одобрила за основу законопроекты об обязательной реструктуризации потребительских кредитов для людей с территорий, затронутых войной. Законопроектами предусматривается списание пени и штрафов по потребительским кредитам временно перемещенных лиц.

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