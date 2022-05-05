НБУ заборонив росіянам брати участь в управлінні фінансовими компаніями

Національний банк України заборонив росіянам брати участь в управлінні страховими, лізинговими, фінансовими, факторинговими компаніями. Це стосується власників більше 10% акцій, що постійно проживають у РФ, громадян РФ та російських компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

За даними прес-служби, росіянам заборонено прямо чи опосередковано користуватися правом голосу та брати участь в управлінні компанією до скасування воєнного стану в Україні.

Надавачі фінансових послуг можуть звернутися до Національного банку для призначення довіреної особи, якій можна передати право їх голосу.

Для цього необхідно подати пропозиції щодо не менше двох кандидатур, а також документи для ідентифікації таких фізичних осіб та оцінки їх ділової репутації. Довіреними особами не зможуть бути громадяни РФ та особи, що мають постійне місце проживання у РФ.

Рішення про призначення довіреної особи ухвалюватиметься НБУ протягом 30 робочих днів у разі подання повного пакета документів та відповідності вимогам до довіреної особи, визначеним регулятором.