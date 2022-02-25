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НБУ заборонив розрахунки в російських та білоруських рублях

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України вніс зміни до постанови від 24 лютого 2022 року №18 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану". Заборонені розрахунки в російських та білоруських рублях та операції з підприємствами держав-агресорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу НБУ.

Постановою заборонено уповноваженим установам здійснювати будь-які валютні операції:

  • з використанням російських рублів та білоруських рублів;
  • учасником яких є юридична або фізична особа, яка має місцезнаходження в Російській Федерації або в Республіці Білорусь;
  • для виконання зобов’язань перед юридичними або фізичними особами, які мають місцезнаходження в Російській Федерації або в Республіці Білорусь.

Як повідомляло РБК-Україна, 24 лютого Національний банк прийняв постанову у зв'язку з оголошенням воєнного стану по всій території України. Робота валютного ринку зупинена, крім продажу валюти клієнтам.

Крім того, НБУ ввів мораторій на проведення транскордонних валютних платежів (крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань) та уряду, окремих дозволів НБУ).

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