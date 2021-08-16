НБУ заборонив роботу більш ніж 30 фінансових компаній

Національний банк України застосував заходи впливу до 32 учасників ринку небанківських фінансових послуг. Це стосується трьох лізингодавців, 12 ломбардів та 17 фінансових компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ , яка публікує перелік цих компаній.

Як зазначається в повідомленні, з 16 серпня 2021 року. компанії втрачають право здійснювати діяльність із надання фінансових послуг, що потребує відповідної ліцензії.

Зокрема, втрачається право:

1) укладати договори (продовжувати строк діючих договорів) про надання фінансових послуг із клієнтами щодо виду фінансових послуг, на провадження яких були видані ліцензії;

2) укладати договори (уносити зміни до діючих договорів) про надання фінансових послуг, що мають як наслідок збільшення їх зобов’язань перед клієнтами щодо виду фінансових послуг, на провадження яких були видані ліцензії.

Водночас відкликання ліцензій не припиняє обов’язку фінансових установ виконувати свої зобов’язання за договорами з клієнтами щодо фінансових послуг, укладеними до дати набрання чинності рішеннями про відкликання ліцензій.

За даними прес-служби, 4 червня НБУ ухвалив рішення застосувати до низки учасників ринку небанківських фінансових послуг захід впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг. водночас станом на 13 серпня 2021 року учасники ринку небанківських фінансових послуг не виконали рішення Комітету