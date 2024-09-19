НБУ оставил учетную ставку без изменений: что повлияло на решение

"Данное решение будет способствовать постепенному возвращению инфляции к цели 5% в последующие годы и поддержит устойчивость валютного рынка", - сказал он.

Также НБУ принял решение о модификации параметров других инструментов и операций монетарной политики. Так, с 20 сентября 2024 года снижаются ставки по трехмесячным депозитным сертификатам с 16,5% до 15,5%. Это приведет к снижению ставок по депозитам для граждан

Также уменьшаются ставки по кредитам рефинансирования - до 16%, а максимальный срок их предоставления ограничен 14 днями. Ставки по депозитным сертификатам овернайт и дальше будут равны учетной ставке.

Изменение ставки

Отметим, что Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 10% до 25% в июне 2022 года. Такая ставка держалась до июля 2023, когда НБУ начал снижать ставку. В прошлом году ставка упала до 15%. НБУ последовательно снижал ставку в 2024 году.

Основной показатель, который НБУ пытается регулировать с помощью ставки, – это уровень инфляции. Если ставка повышается, через некоторое время инфляция должна упасть. Напротив, понижение ставки может ускорить инфляцию. Сейчас рост цен в Украине ускорился – до 7,5% в сентябре. В ближайшие месяцы инфляция будет расти. В таких условиях снижение ставки обычно не происходит.

Учетная ставка

Учетная ставка НБУ - это один из ключевых инструментов монетарной политики, стоимость денег в Украине. От нее зависит ставка, по которой НБУ предоставляет кредиты коммерческим банкам и принимает от них депозиты. Учетная ставка оказывает влияние на общий уровень процентных ставок в экономике, включая ставки по кредитам и депозитам для предприятий и физических лиц.

НБУ использует учетную ставку для достижения нескольких целей:

Контроль инфляции. Увеличивая учетную ставку, НБУ может снизить объем денег в обращении, что способствует снижению инфляции. Уменьшение учетной ставки, напротив, может провоцировать рост инфляции.

Увеличивая учетную ставку, НБУ может снизить объем денег в обращении, что способствует снижению инфляции. Уменьшение учетной ставки, напротив, может провоцировать рост инфляции. Стимулирование экономического роста. Снижение учетной ставки делает кредиты дешевле.

Снижение учетной ставки делает кредиты дешевле. Стабилизация финансовой системы. Учетная ставка влияет на ликвидность банковской системы и стабильность финансовых рынков.

Учетная ставка влияет на ликвидность банковской системы и стабильность финансовых рынков. Регулировка обменного курса. Учетная ставка влияет на привлекательность национальной валюты для сбережений.

Изменение учетной ставки является важным сигналом для рыночных участников о направлении монетарной политики НБУ и общем экономическом положении страны.