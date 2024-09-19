НБУ оставил учетную ставку без изменений: что повлияло на решение

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение сохранить учетную ставку на уровне 13% годовых с 20 сентября 2024 года.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на транслируемый на Youtube брифинг.
"Данное решение будет способствовать постепенному возвращению инфляции к цели 5% в последующие годы и поддержит устойчивость валютного рынка", - сказал он.
Также НБУ принял решение о модификации параметров других инструментов и операций монетарной политики. Так, с 20 сентября 2024 года снижаются ставки по трехмесячным депозитным сертификатам с 16,5% до 15,5%. Это приведет к снижению ставок по депозитам для граждан
Также уменьшаются ставки по кредитам рефинансирования - до 16%, а максимальный срок их предоставления ограничен 14 днями. Ставки по депозитным сертификатам овернайт и дальше будут равны учетной ставке.
Отметим, что Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 10% до 25% в июне 2022 года. Такая ставка держалась до июля 2023, когда НБУ начал снижать ставку. В прошлом году ставка упала до 15%. НБУ последовательно снижал ставку в 2024 году.
Основной показатель, который НБУ пытается регулировать с помощью ставки, – это уровень инфляции. Если ставка повышается, через некоторое время инфляция должна упасть. Напротив, понижение ставки может ускорить инфляцию. Сейчас рост цен в Украине ускорился – до 7,5% в сентябре. В ближайшие месяцы инфляция будет расти. В таких условиях снижение ставки обычно не происходит.
Учетная ставка
Учетная ставка НБУ - это один из ключевых инструментов монетарной политики, стоимость денег в Украине. От нее зависит ставка, по которой НБУ предоставляет кредиты коммерческим банкам и принимает от них депозиты. Учетная ставка оказывает влияние на общий уровень процентных ставок в экономике, включая ставки по кредитам и депозитам для предприятий и физических лиц.
НБУ использует учетную ставку для достижения нескольких целей:
Изменение учетной ставки является важным сигналом для рыночных участников о направлении монетарной политики НБУ и общем экономическом положении страны.