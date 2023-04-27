НБУ оставил учетную ставку на уровне 25%: что повлияло на решение

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых с 28 апреля 2023 года. НБУ держит ставку на этом уровне с июня прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного на брифинге, который транслировался на Youtube .

"Это поддержит эффекты от предыдущих мер по усилению привлекательности гривневых активов, позволит и дальше обеспечивать устойчивость валютного рынка и формировать надлежащие предпосылки для сохранения устойчивого тренда на снижение инфляции и смягчения валютных ограничений", - сказал Пышный.

По его словам, сохранение учетной ставки на уровне 25%, введение дополнительных инструментов для защиты сбережений граждан от инфляционного обесценения, а также меры по активизации конкуренции банков за срочные депозиты привели к усилению курсовой устойчивости. В том числе благодаря этим мерам спрос на гривневые инструменты начал расти, в то время как на иностранную валюту сократился.

"В то же время, в значительной степени курсовая устойчивость обеспечивается жесткими валютными ограничениями", - добавил он.

Пышный сообщил, что обновленный макропрогноз предполагает начало цикла снижения учетной ставки в IV квартале 2023 года.

"Даже при таком сценарии монетарные условия будут оставаться достаточно жесткими на прогнозном горизонте, учитывая дальнейшее замедление инфляции, улучшение инфляционных ожиданий и, соответственно, сохранение высокой реальной доходности гривневых инструментов", - сказал он.

Отметим, учетная ставка - это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Опосредованно ставка должна определять цену кредитов на рынке.

Основным инструментом, с помощью которого НБУ влияет на уровень инфляции, является учетная (ключевая) ставка. По данным НБУ, в Украине изменение учетной ставки НБУ больше всего влияет на уровень инфляции через 9-18 месяцев.

Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная (ключевая) ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.