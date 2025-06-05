НБУ оставил учетную ставку на уровне 15,5%. Что будет с ценами и курсом гривны

Как отметил глава НБУ, это поддержит устойчивость валютного рынка и контролируемость инфляционных ожиданий, что будет способствовать возвращению инфляции на траекторию устойчивого замедления.

"В случае усиления угроз для устойчивого снижения инфляции до цели 5% НБУ будет удерживать учетную ставку неизменной дольше, чем предполагалось апрельским макропрогнозом", - сказал он.

Для чего нужна ставка

Учетная ставка НБУ - это главная процентная ставка, которую устанавливает НБУ для регулирования денежно-кредитной политики в стране.

Учетная ставка - это цена денег, которую устанавливает НБУ для банков. Она влияет на стоимость кредитов для бизнеса и населения, уровень инфляции, курс гривны, общую экономическую активность.

Чем выше ставка, тем привлекательнее гривневые активы и укрепление гривны. Более низкая ставка означает, что деньги дешевле и возможна девальвация. Повышение ставки делает кредиты дороже, уменьшает расходы и замедляет инфляцию.

Изменение ставки

Отметим, НБУ держал учетную ставку на уровне 10% с начала войны и принял решение повысить до 25% в июне 2022 года. Такая ставка держалась до июля 2023 года, когда НБУ начал снижать ставку до 15%.

НБУ снижал ставку и в 2024 году. С июня он держал ее неизменной на уровне 13%. Но в декабре 2024 года НБУ повысил ставку до 13,5%. В январе 2025 года ставка повышена 14,5%, в марте до 15,5%. В апреле НБУ сохранил ставку на уровне 15,5%.

В апреле прогноз НБУ предусматривал удержание учетной ставки на уровне 15,5% в течение следующих месяцев и возвращение к циклу смягчения процентной политики после прохождения пика ценового всплеска и снижения риска закрепления инфляции на двузначном уровне. Снижение инфляции ниже 10% ожидается только осенью 2025 года.

Изменение учетной ставки является важным сигналом для рыночных участников о направлении монетарной политики НБУ и общее экономическое состояние страны.