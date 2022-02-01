RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

НБУ зафіксував рекордний приплив іноземних інвестицій в Україну після зміни методології обліку

Автор: Олександр Білоус

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій у 2021 році оцінено в 6,0 млрд доларів. У 2020 році чистий відплив становив 58 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд платіжного балансу Національного банку України (НБУ).

"Приплив сформувався головним чином за рахунок реінвестування доходів - 4,2 млрд доларів, тоді як у 2020 році вилучення реінвестованих доходів становило 488 млн доларів", - йдеться в огляді.

За даними НБУ, інвестиції в акціонерний капітал (крім реінвестування доходів) збільшилися до 1,2 млрд доларів порівняно з 760 млн доларів за 2020 рік.

Чисті залучення за борговими інструментами становили 1.3 млрд доларів, із них за кредитами сестринських підприємств - 302 млн доларів (у 2020 році чисті залучення за борговими інструментами становили всього 32 млн доларів, у т.ч. за кредитами від сестринських підприємств - 53 млн доларів).

Нагадаємо, у 2020 році, НБУ удосконалив розрахунок статистики ПІІ у відповідності з міжнародними стандартами. З 2020 року в обліку ПІІ враховано реінвестування доходів нефінансових корпорацій і додатково проведено удосконалення статистики запасів ПІІ.

Термін "реінвестований (або "нерозподілений") дохід" використовується в платіжному балансі для позначення потоків нерозподіленого доходу. Тобто цей ресурс продовжує працювати на підприємство. Коли міжнародні компанії отримують прибуток за кордоном, він може бути або інвестований знову (реінвестований) у дочірнє підприємство або бути повернений для фінансування інших проектів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України