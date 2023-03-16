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НБУ принял дополнительные меры для повышения банками ставок по депозитам

Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины ввел комплекс дополнительных мер по усилению конкуренции банков за срочные депозиты населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного на брифинге, который транслировался на Youtube.

Как отметил глава НБУ, ставки по срочным гривневым депозитам растут, в том числе благодаря предварительным мерам НБУ. В частности, с июня прошлого года ставки выросли на 7,7 процентных пунктов.

По его словам, банки, наиболее активно повышавшие ставки на протяжении последних месяцев, смогли улучшить срочную структуру депозитной базы. Однако в крупнейших банках, в частности, пользующихся неконкурентными преимуществами получения ликвидности, гривневые ставки остаются недостаточно привлекательными для вкладчиков, учитывая высокий уровень текущей и ожидаемой инфляции.

"В результате значительный объем средств населения сохраняется на текущих счетах. Это генерирует дополнительные риски для макрофинансовой стабильности, особенно при условии дальнейшего смягчения административных ограничений", - сказал он.

С целью минимизации рисков НБУ решил с 7 апреля 2023 года:

  • ввести трехмесячный депозитный сертификат под фиксированную ставку на уровне учетной ставки. Возможности банков размещать средства в таких сертификатах будут зависеть от объемов сформированных ими портфелей гривневых депозитов населения сроком от трех месяцев, а также от успешности наращивания таких портфелей.
  • снизить ставки по депозитному сертификату овернайт до 20%.

Кроме того, принято решение, что с 11 мая 2023 года льготные нормативы формирования банками обязательных резервов по срочным средствам на счетах физических лиц в национальной (0%) и иностранной валютах (10%) будут распространяться только на депозиты с начальным сроком от трех месяцев.

Напомним, в феврале 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 10,8% годовых. Это выше, чем месяцем ранее (10,6%).

По данным НБУ, несмотря на номинальный рост, реальные ставки по гривневым активам остаются отрицательными, учитывая ожидаемый уровень инфляции в в 2023 году.

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Национальный банк Украины