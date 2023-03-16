НБУ принял дополнительные меры для повышения банками ставок по депозитам

Национальный банк Украины ввел комплекс дополнительных мер по усилению конкуренции банков за срочные депозиты населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного на брифинге, который транслировался на Youtube.
Как отметил глава НБУ, ставки по срочным гривневым депозитам растут, в том числе благодаря предварительным мерам НБУ. В частности, с июня прошлого года ставки выросли на 7,7 процентных пунктов.
По его словам, банки, наиболее активно повышавшие ставки на протяжении последних месяцев, смогли улучшить срочную структуру депозитной базы. Однако в крупнейших банках, в частности, пользующихся неконкурентными преимуществами получения ликвидности, гривневые ставки остаются недостаточно привлекательными для вкладчиков, учитывая высокий уровень текущей и ожидаемой инфляции.
"В результате значительный объем средств населения сохраняется на текущих счетах. Это генерирует дополнительные риски для макрофинансовой стабильности, особенно при условии дальнейшего смягчения административных ограничений", - сказал он.
С целью минимизации рисков НБУ решил с 7 апреля 2023 года:
Кроме того, принято решение, что с 11 мая 2023 года льготные нормативы формирования банками обязательных резервов по срочным средствам на счетах физических лиц в национальной (0%) и иностранной валютах (10%) будут распространяться только на депозиты с начальным сроком от трех месяцев.
Напомним, в феврале 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 10,8% годовых. Это выше, чем месяцем ранее (10,6%).
По данным НБУ, несмотря на номинальный рост, реальные ставки по гривневым активам остаются отрицательными, учитывая ожидаемый уровень инфляции в в 2023 году.