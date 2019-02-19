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НБУ вводить в обіг купюру найбільшого номіналу з підписом Смолія

Новини » Фінанси    19.02.2019 - 10:27
НБУ вводить в обіг купюру найбільшого номіналу з підписом Смолія
Фото: Яків Смолій (РБК-Україна)

Підпис голови НБУ обов'язковий на гривневих банкнотах

Національний банк України з 22 лютого 2019 року випускає в обіг банкноту номіналом 500 гривень зразка 2015 року з підписом голови НБУ Якова Смолія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в прес-службі, це робиться з метою забезпечення готівкового обігу в межах планового на 2019 рік випуску на заміну зношених, пошкоджених та вилучених з обігу банкнот цього номіналу.

"Банки забезпечуватимуть приймання від клієнтів банкнот номіналом 500 гривень зразків попередніх років випуску та їх видачу без обмежень", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, що відповідно до законодавства на банкнотах розміщується підпис голови Національного банку України.

Відзначимо, Верховна рада України призначила Якова Смолія головою НБУ 15 березня 2018 року. Він очолив Нацбанк після звільнення Валерії Гонтаревої.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 січня 2019 року в обігу перебувало готівки на загальну суму 400,1 млрд грн. За даними НБУ, в обігу знаходилося 2,95 млрд штук банкнот на суму 397,8 млрд грн та 13,1 млрд штук монет 2,2 млрд  грн.

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