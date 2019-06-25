НБУ вводить в обіг банкноту номіналом тисяча гривень

Національний банк України вводить в обіг банкноту найвищого номіналу - 1000 гривень. Про це на брифінгу повідомив глава НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

На лицьовій стороні нової банкноти зображено портрет Володимира Вернадського. Як зазначив Смолій, його обрано за видатний внесок в історію України як філософа, природознавця, засновника цілої низки нових галузей науки - геохімії, біохімії, радіогеології. Він також є одним із засновників і першим президентом Української академії наук, створеної у 1918 році.

На зворотній стороні надруковано зображення будівлі президії Національної академії наук України.

За розміром і кольором банкнота номіналом 1 000 гривень помітно відрізняється від банкнот інших номіналів, що допоможе населенню легко визначати номінал. Розмір нової банкноти становить 75х160 мм. Основний колір - блакитний.

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Як отмелил Смолій, після завершення процесу вилучення дрібних монет і введення в обіг банкноти нового номіналу номінальний ряд гривні скоротиться з 17 до 12 номіналів.

"Всього в ньому залишиться 6 номіналів монет і 6 номіналів банкнот. Так він стане більш впорядкованим, - уточнив Яків Смолій. - Саме ряд з 11-13 номіналів є найбільш вживаним підходом для провідних країн у різних куточках світу - від США, Канади, Великої Британії, Чехії, Данії, Швейцарії та Австралії".

Нагадаємо, Національний банк України вилучає з обігу монети номіналом 1, 2 и 5 копійок. Монети перестануть бути платіжним засобом 1 жовтня 2019 року.