НБУ другий день поспіль тримає курс євро на позначці 30,20 гривень

Офіційний курс євро на 10 листопада встановлено на такому рівні: 30,2075 гривень за євро (+0,0049 гривень). При цьому курс євро на 9 листопада становив 30,2026 гривень за євро.

Фото: курси валют на 10 листопада (bank.gov.ua)

Таким чином, курс євро буде другий день поспіль перебувати на позначці 30,20 гривень. До цього євро дешевшав до мінімальних значень більш ніж за рік.

Фото: динаміка курсу валют

Міжбанк

На відкритті міжбанківського валютного ринку сьогодні курс євро в продажу виріс до 30,22 гривень за євро. До закриття єдина європейська валюта додала ще кілька копійок і продавалася за 30,27 гривень.