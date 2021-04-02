НБУ вперше з початку року продавав долари на міжбанку для стримування падіння гривні

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 29 березня - 2 квітня 2021 року продав на міжбанківському валютному ринку 50 млн доларів. При цьому він не виходив на міжбанк з інтервенціями з купівлі доларів.

Про це повідомляється на сайті НБУ .

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 290,5 млн доларів і продав 70 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 220,5 млн доларів.

Таким чином, НБУ вийшов на міжбанк з продажем доларів вперше з початку 2021 року.

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці тижня курс долара різко зріс на міжбанку. У п'ятницю, 2 квітня курс перевищив рівень 28 гривень.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом березня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 50,5 млн доларів. При цьому він не продавав валюту на міжбанку. Таким чином, позитивне сальдо становило 50,5 млн доларів, у той час як у лютому - 200 млн доларів, у січні - 20 млн доларів.

За прогнозом аналітиків, у квітні обмінний курс гривні буде залежати від попиту нерезидентів на українські держоблігації, умов зовнішньої торгівлі і динаміки долара до кошика основних світових валют. Протягом місяця курс буде в діапазоні 27,5-28,5 гривень/долар.