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НБУ вперше з початку року відмовився від валютних інтервенцій на міжбанку

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 18-22 січня 2021 року не купував валюту на міжбанківському валютному ринку. При цьому він не виходив на міжбанк з інтервенціями з продажу доларів.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, НБУ вперше у 2021 році відмовився від валютних інтервенцій на міжбанку.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 40 млн доларів і продав 20 млн доларів. Сальдо інтервенцій становило 20 млн доларів.

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Нагадаємо, Національний банк України протягом 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку на 4929,00 млн доларів і продав на 3891,00 млн доларів. За весь рік чиста купівля валюти Нацбанком склала 1038,00 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, у грудні Національний банк України (НБУ) затвердив оновлену Стратегію валютних інтервенцій. Документ визначає політику присутності НБУ на міжбанківському валютному ринку в умовах режиму інфляційного таргетування і збереження гнучкого курсоутворення.

Зазначимо, Національний банк України очікує припливу іноземного капіталу в 2021 році. Це може істотно вплинути на курс гривні.

Прогноз погоди
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