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НБУ вперше за 2 місяці продавав валюту на міжбанку через зростання курсу долара

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Україна, Понеділок 30 серпня 2021 10:35
НБУ вперше за 2 місяці продавав валюту на міжбанку через зростання курсу долара Фото: НБУ на міжбанк з продажем доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 25-27 серпня 2021 року про на міжбанківському валютному ринку 20,5 млн доларів. При цьому він не купував долари на міжбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, НБУ вийшов на міжбанк з продажем валюти вперше з кінця червня. Це було сталося у зв'язку із зростанням курсу долара, який на тижні виріс з Рівня 26,70 до 26,90 гривень за долар.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 1381,10 млн доларів і продав 190,00 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 1191,10 млн доларів.

НБУ вперше за 2 місяці продавав валюту на міжбанку через зростання курсу долара

Нагадаємо, Національний банк України знизив планові обсяги щоденних інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення міжнародних резервів з 20 до 5 млн доларів. Новий норматив діятиме з 1 серпня до кінця 2021 року.

Як зазначили в НБУ, ситуація на валютному ринку цього року покращилася, а ринок стає все більш ліквідним. Відповідно, збільшується його здатність до самозбалансування і зменшується участь НБУ.

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