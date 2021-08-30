НБУ вперше за 2 місяці продавав валюту на міжбанку через зростання курсу долара

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 25-27 серпня 2021 року про на міжбанківському валютному ринку 20,5 млн доларів. При цьому він не купував долари на міжбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Таким чином, НБУ вийшов на міжбанк з продажем валюти вперше з кінця червня. Це було сталося у зв'язку із зростанням курсу долара, який на тижні виріс з Рівня 26,70 до 26,90 гривень за долар.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 1381,10 млн доларів і продав 190,00 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 1191,10 млн доларів.