НБУ вперше за 1,5 місяці відмовився від валютних інтервенцій на міжбанку

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 12-16 липня 2021 року не купував валюту на міжбанківському ринку. При цьому він також не продавав долари на міжбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Таким чином, НБУ відмовився від валютних інтервенцій після того, як протягом шести тижнів виходив на міжбанк з купівлею (іноді з продажем) валюти.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 993,30 млн доларів і продав 169,50 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 823,80 млн доларів.