Напомним, НБУ приобрел корпоративную подписку ChatGPT Enterprise от OpenAI за 63 тысяч долларов. Аналитики регулятора используют ИИ для оценки последствий российских обстрелов для экономики, отслеживания новостей и подготовки прогнозов.

Кроме того, НБУ выпустил три новые оборотные памятные монеты, посвященных западным регионам Украины. Они стали частью серии "Мы сильные. Мы вместе".